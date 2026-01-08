لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في إنجلترا إلى ملعب سانت جيمس بارك العريق، حيث يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره ليدز يونايتد في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات الفنية ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات البريميرليج.

أصحاب الأرض يدخلون اللقاء برغبة جامحة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة، خاصة بعد الأداء المتذبذب في الأسابيع الماضية الذي جعل الفريق يبحث عن هوية هجومية أكثر فعالية أمام الخصوم الذين يعتمدون على التكتل الدفاعي المنظم.

ومن المتوقع أن يعتمد نيوكاسل على تشكيل يغلب عليه التوازن بين السيطرة في وسط الملعب والسرعة في الأطراف، حيث يبرز اسم جوردون كواحد من أهم الحلول الفردية التي يعول عليها الجمهور لخلخلة دفاعات ليدز.

كما يطمح الضيوف لتقديم مباراة بطولية يخرجون منها بنتيجة إيجابية تعينهم في صراع الهروب من مناطق الهبوط، معتمدين على سلاح الهجمات المرتدة والروح القتالية التي تميز الفريق في المواجهات الكبرى.

وعند النظر في سجل اللقاءات السابقة نجد أن تقارب المستوى هو العنوان الأبرز، إذ انتهت العديد من المباريات بين الطرفين بالتعادل السلبي أو بنتائج ضيقة جدا، وهو ما يعزز توقعات المحللين بأن تكون هذه السهرة الكروية مليئة بالحذر والتركيز الذهني العالي.

ولن تقتصر الإثارة على ما يدور داخل العشب الأخضر بل ستمتد للمدرجات التي تمتاز بصخب لا ينقطع، حيث يسعى نيوكاسل لكسر سلسلة التعادلات التي ميزت تاريخ لقاءات الفريقين والظفر بالعلامة الكاملة التي قد تمثل نقطة تحول في موسمهم الحالي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز

تنطلق صافرة هذه الموقعة المنتظرة مساء الأربعاء الموافق السابع من يناير لعام 2026، وذلك في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز

سيكون المشاهدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موعد مع التغطية الحصرية عبر شاشة بي إن سبورتس، والتي ستنقل كافة تفاصيل المباراة ولحظاتها الحاسمة بصوت نخبة من المعلقين الرياضيين، لضمان معايشة أجواء الدوري الإنجليزي بكل ما فيه من شغف وتنافسية لا تغيب عن ملاعب بريطانيا العظمى.