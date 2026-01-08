رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد عشاق الكالتشيو لمتابعة فصول جديدة من الصراع على الصدارة، حيث يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا على ملعب إنيو تارديني لمواجهة بارما في ليلة كروية تحمل شعار التعويض أو الاستمرار، ويدخل الضيوف اللقاء وهم يتربعون على عرش ترتيب الدوري الإيطالي برصيد تسع وثلاثين نقطة.

يطمح أصحاب الأرض والجمهور لعرقلة المتصدر والهروب من مراكز الخطر، إذ يمتلك بارما في جعبته ثماني عشرة نقطة تجعله في موقف يتطلب الحذر والقتالية لخطف أي نتيجة إيجابية أمام قوة هجومية ضاربة لا ترحم الخصوم.

وتعتبر هذه المباراة فرصة لكتيبة إنتر لتوسيع الفارق مع الغريم ميلان، بينما يرى بارما في عاملي الأرض والجمهور سلاحًا فتاكًا قد يخلط أوراق المنافسة ويعيد الفريق إلى سكة الانتصارات.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبارما مجانًا

حقوق البث الحصري لهذه الموقعة تعود لتطبيق "stc tv" الذي ينقل أحداث الدوري الإيطالي بجودة فائقة في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر هذه المنصة تجربة فريدة لمشاهدة اللقاء عبر الإنترنت.

ويمكن للمشتركين الوصول للبث المباشر بسهولة عبر الهواتف الذكية أو الشاشات الذكية، لضمان عدم تفويت أي لحظة من لحظات الإثارة الكروية التي يتميز بها الدوري الإيطالي هذا الموسم.

معلق مباراة إنتر ميلان وبارما

سيكون المعلق أحمد الحامد هو الواصف الصوتي لأحداث المباراة؛ مما يضفي مزيدًا من الحماس على تفاصيل المواجهة.

متى تبدأ مباراة إنتر ميلان وبارما؟

من المقرر أن تنطلق هذه الملحمة الكروية مساء اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يوافق الساعة الثانية عشرة إلا ربع من منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُوافق 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.