أحمد شوبير يحسم الجدل حول إصابة محمد الشناوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 03:29 مساءً - حسم الإعلامي "أحمد شوبير" الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن الحالة الصحية لمحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كوت ديفوار في لقاء قوي يجمع بينهما بدور ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد تداول أنباء عن تعرض الحارس الأساسي لإصابة قد تبعده عن المباراة.

وأوضح "أحمد شوبير" خلال حديثه في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس، أن كل ما تردد حول إصابة محمد الشناوي غير صحيح، مؤكدًا أن الحارس يتمتع بحالة بدنية جيدة، وشارك في المران الأخير بشكل كامل دون أي مشكلات، مشددًا على أنه جاهز بنسبة 100%.

وأشار شوبير إلى أن قرار مشاركة الشناوي في اللقاء يعود في النهاية إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، موضحًا أن الشناوي يظل الحارس الأول للمنتخب، رغم الأداء المميز الذي قدمه مصطفى شوبير في مباراة أنجولا، إلا أن جاهزية الشناوي الكاملة تضعه ضمن الخيارات الأساسية قبل مواجهة كوت ديفوار.