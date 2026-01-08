الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد عام 2025 عودة قوية لـ هيفاء وهبي إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب عن الإعلام والحفلات الكبرى. لم تكتفِ هيفا بالظهور مجددًا، بل وضعت خطة مدروسة لتثبت أنها ما زالت نجمة البوب العربي الأولى، من خلال ألبومات جديدة، حفلات مميزة، وإطلالات لافتة.

كيف تغيرت هيفاء وهبي بالـ 2025

ألبوم "Mega Haifa" – خطة مدروسة للعودة

أطلقت هيفاء وهبي ألبومها الجديد Mega Haifa على دفعتين، ليكون نقطة انطلاقتها الجديدة في 2025. الجزء الأول ضم 6 أغاني صوّرت جميعها فيديو كليبات، وكانت أول أغنية أطلقتها "توأم حياتي"، التي حققت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها. تبعتها أغاني أخرى ناجحة مثل "Super Woman".

الجزء الثاني من الألبوم صدر قبل نهاية العام، وضم أغنية "Badna Nrou2" التي تحولت سريعًا إلى ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمها الفانز بكثافة في فيديوهاتهم. وقدمت هيفاء الأغنية في حفلها الأخير في بيروت، حيث أطلت بفستان لامع من تصميم رامي سلمون، وجذبت الأنظار بلوكها المميز.

حفلات ناجحة وإطلالات ساحرة

لم تقتصر عودة هيفاء على الألبوم، بل أحيّت حفلات ناجحة في أبوظبي، السعودية وبيروت. في حفل رأس السنة بأبوظبي، ارتدت فستانًا مزينًا بالـsequins من جورج حبيقة، بينما حافظت على لمسة البريق نفسها في موسم الرياض، حيث دمجت بين العباية والفستان وعملت ريمكس خاص لأغانيها ليتوافق مع الثقافة السعودية.

كما أظهرت هيفاء اهتمامًا بالتجارب الثقافية، حيث جربت لأول مرة طبق المنسف الأردني خلال لقاء مع ET بالعربي، وهو الفيديو الذي انتشر بين متابعيها.

تكريم وإنجازات العام

تميزت هيفاء وهبي بالعديد من الإنجازات في 2025، إذ تكرمت في عدة حفلات، أبرزها Music Awards DAF BAMA. وفي نهاية العام، حصلت على لقب Man of the Year من GQ Magazine تكريمًا لقوتها كامرأة وإنجازاتها الفنية.