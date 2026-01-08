الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت كارمن بصيبص عن تأثير الأمومة العميق على حياتها الشخصية والمهنية، بالتزامن مع مشاركتها في الدراما التركية المعرّبة من خلال مسلسل «ليل»، الذي تصوّره حاليًا في تركيا.

كيف غيرت الأمومة حياة كارمن بصيبص

الأمومة… مستوى جديد في التمثيل

تؤكد كارمن بصيبص أن الأمومة لم تغيّر فقط حياتها اليومية، بل انعكست بشكل مباشر على أدائها الفني، قائلة:

«لو ما كنت هلأ أم، كنت رح قول إني عم بلعب المشاعر بصدق وعم بحس فيها، بس اليوم بعد ما صرت أم، أنا بمستوى تاني… ما عدت دور على المشاعر جواتي، أنا بعرفهم وعشتهم».



وتوضح أن هذه التجربة شكّلت فارقًا كبيرًا بينها وبين مشاركتها السابقة في الدراما التركية المعرّبة، وتحديدًا خلال مسلسل «عروس بيروت»، حيث لم تكن قد اختبرت شعور الأمومة الحقيقي بعد.



«ورد»… أم تحمي ابنتها بأي ثمن

في مسلسل «ليل»، تجسّد كارمن شخصية ورد، وهي أم لطفلة تُدعى ملاك، تخوض صراعًا إنسانيًا قاسيًا لحمايتها، بعد دخولها حياة نجم الغانم بطريقة صادمة، وبعد مرور ثماني سنوات على أحداث مفصلية.



وتشرح كارمن ارتباطها العميق بالشخصية، قائلة: «قد ما الواحد يتخيّل الشعور، ما بيقدر يعرفه غير لما يعيشه… اليوم أنا بعرف شو ممكن تعمل أم لتحمي بنتها، وهيك مبنية شخصية ورد، على شو ممكن أعمل لإحمي ملاك… مثل ما بعرف اليوم شو ممكن أعمل لإحمي أندريا».



بين التصوير والأمومة… الأولوية دائمًا للطفلة

على الصعيد الشخصي، تتحدث كارمن بصيبص عن انشغالها الدائم بابنتها أندريا، خاصة مع ساعات التصوير الطويلة، مؤكدة أن بالها يبقى منشغلًا بها طوال الوقت.



وتكشف أنها انتقلت مع عائلتها بالكامل إلى تركيا خلال فترة تصوير المسلسل، قائلة: «أنا أساسًا جيت هلأ مع العائلة كلها… جيت مع بنتي على تركيا لنصور المسلسل».



لماذا تُبعد كارمن بصيبص ابنتها عن الإعلام؟

وعن قرارها عدم الظهور الإعلامي لابنتها، توضح كارمن أن الأمر مقصود، قائلة: «إيه، أكيد مقصود… أندريا منيحة، مهضومة، happy kid، وهيدا أهم شيء».



وتؤكد أن الأولوية في حياتها باتت واضحة: «الأولوية دايمًا إنه تكون أندريا مرتاحة، كل شي مأمّن، مبسوطة… أكيد الأشياء تغيّرت، حياتي ما عادت مثل قبل».



هل تستطيع المرأة التوفيق بين النجاح والأمومة؟

عن التحدي الكبير بين كونها نجمة ناجحة، زوجة وأم، تعترف كارمن بأن الأمر ليس سهلًا، لكنها اكتشفت مصدرًا جديدًا للقوة، قائلة: «صرت قول لأصحابي يلي صاروا أمهات قبلي: هلأ فهمت من وين بتجيكم القوة… ما في جواب واضح، القوة بتجي وبتنخلق».



وتضيف أن الأمومة تعلّم المرأة التكيّف مع التعب وقلة النوم دون التفكير به، موضحة: «إذا كنت قبل محتاجة 12 ساعة نوم، اليوم 6 أو 7 ساعات بيكفوا».



تأثير الأمومة على جسدها بعد الحمل

وعن استعادة وزنها بعد الحمل، توضّح كارمن أن الأمر لم يكن فوريًا، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية لعبت دورًا أساسيًا، إلى جانب ممارسة الرياضة والاهتمام بالأكل، رغم صعوبة الالتزام خلال فترات التصوير المكثف.