في لقاء عفوي اتّسم بالضحك والصدق، فتحت سيرين عبد النور قلبها كاشفة جوانب شخصية وعائلية بعيدة عن الأضواء، من علاقتها بابنتها تاليا، إلى حلم مؤجّل، وصولًا إلى شغفها بالمطبخ الذي تحوّل إلى حالة تفاعلية على السوشيال ميديا.

ما هو حلم سيرين عبد النور الذي لم يتحقق بعد

عفويتها المعهودة، بدأت سيرين الحديث بتعليق طريف قالت فيه: "ما تواخذوني هات تزبط قعدتي… صرت مدام تبولة أنا"، قبل أن تنتقل بسلاسة للحديث عن أحلامها وتفاصيل حياتها اليومية.



علاقة أم وابنة… وصداقة أيضًا

وضحت سيرين أن الجلسات التي تجمعها بابنتها أصبحت مساحة صادقة لتبادل الحديث، مشيرة إلى أن تاليا تميل بوضوح إلى المواد العلمية.



وقالت: "إيه بتحب كثير… بدراستها الأقوى فيهم هو كل شيء علوم… كل هول التفاصيل اللي لهم علاقة بالعلوم بتحبهم كثير ومتفوقة فيهم".



وأكدت دعمها الكامل لها، مضيفة: "أنا معها وبشد على إيدها أكيد… وبتفهم وفهمانة قديش بدها تدرس وقديش بده وقت. وبتقول لي أنا مش قبل 30… بتعرف إنه السنين كلهم دراسة. وضعها أنا معها شو ما اختارت".



وعن طبيعة العلاقة بينهما، أوضحت سيرين أن الأمر لا يقتصر على الأمومة فقط، بل يمتد ليشمل صداقة واضحة تظهر في الفيديوهات العفوية التي تجمعهما.



حلم الأرض والمطبخ… و«مدام تبولة»

وفي سؤال آخر عن حلمها في حال امتلكت أرضًا في لبنان، أجابت سيرين بحماس واضح، مؤكدة أنها تحلم بمشروع خاص يجمع بين الضيافة والطهو.



وقالت: "أكيد يكون مثل هيك بوتيك أوتيل… أوض صغيرة، قدامها pool، وبيكون في مطبخ إلي".



ثم أضافت بابتسامة: "رح تنصدموا هلا… بحب أنا أطبخ فيه لهذا المطبخ! بحب أستقبل الناس وأطبخ بإيدي ودوقهم أكلاتي… وأنا بالنسبة إلي بعتقد رح أسميه تبولة أصلًا المطعم".



هذا الشغف انعكس بوضوح في فقرة "مدام تبولة"، التي تحوّلت إلى حالة منتظرة على السوشيال ميديا، خاصة بعد الوصفات التي شاركتها خلال عشاء الكريسماس.



الموهبة في العائلة… وسابين نحاس

شغف المطبخ لا يقتصر على سيرين وحدها، بل يظهر أيضًا لدى شقيقتها سابين نحاس، المعروفة باسم «شيف شوفة»، التي نجحت في تقديم محتوى كوميدي عفوي حصد تفاعلًا واسعًا.



وكانت تنصح شقيقتها بتخفيف عفويتها، لتجيب سيرين بحزم: "لا. لأنه العالم اللي بتتابعها بتحبها هيك… وبيعتبروها بتعطيهم طاقة إيجابية، وبيشوفوا حالهم فيها".



وأضافت موضحة الفرق بينهما: "أنا الكاميرا بحياتي صارت مرافقتني بكل تفاصيل حياتي… دايمًا بحسب حساب الكلمة والحركة والضحكة… هالشيء متعب، بس بحس إنه العالم متقبلة الحل الوسط".



لحظة عائلية لا تُنسى

العلاقة بين سيرين وأخواتها برزت أيضًا في فيديو مفاجأة شقيقهم جورج ليلة الكريسماس، الذي حصد أكثر من 2.2 مليون مشاهدة على إنستغرام.



تروي سيرين تفاصيل اللحظة قائلة: "خيي كان عاملنا مفاجأة وإجا من أمريكا… سمعت الصرخة، ركضت وما كنت عارفة شو، وبعدين شفته".



وتختم حديثها عن سابين بكلمات مؤثرة: "سابين كثير حنونة… بنقول إنها مربيتنا من بعد الماما، الأخت الكبيرة والأم الثانية. مشان هيك كلنا متعلقين فيها".