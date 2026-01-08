ما حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها الدكتور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - انتشرت الساعات القليلة الماضية أنباء حول طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، مما تسبب ذلك في إثارة الكثير من التساؤلات بين الجمهور للتعرف على حقيقة ما تم تداوله من أخبار، لذلك فقد كشفت الفنانة عن كافة التفاصيل في هذا الشأن لتحسم الجدل حول الأنباء المتداولة مؤخرا.

نانسي عجرم وفادي الهاشم

حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة في برنامج AB TALKS مع الإعلامي أنس بوخس وكشفت عن حقيقة طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم، وأكدت بأن ما تم تداوله من أخبار ليس له أي أساس من الصحة ومجرد شائعات فقط.

أكدت نانسي خلال حديثها إنها تنزعج بشكل كبير من شائعات طلاقها التي يتم تداولها باستمرار وذلك منذ بداية زواجها، وقالت إنها لا تعلم السبب في تكرار هذا الأمر، وسخرت من استمرار تلك الشائعة بشكل مستمر وقالت إن الجمهور لم يعتد على رؤية زوجين متفاهمين مما يتسبب ذلك في خلق سيناريو للخلاف أو كواليس لها مشاكل بينهم.