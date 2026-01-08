قناة إفريقية مفتوحة تنقل أمم أفريقيا.. تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - تحظى قناة TVT التوجولية باهتمام واسع من المتابعين لما تقدمه من محتوى متنوع يعكس نبض دول غرب القارة السمراء حيث تجمع بين التغطيات الإخبارية اليومية، والبرامج الثقافية، والفقرات الترفيهية، إلى جانب الاهتمام بالأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب 2026.

وتعد القناة من القنوات المجانية بالكامل إذ تبث دون تشفير أو اشتراك وتنطلق من دولة توغو كما تشترك في نفس التردد مع عدد من القنوات الإفريقية المعروفة مثل RTI من كوت ديفوار وORTB من بنين، ما يمنحها انتشارًا قويًا وسهولة في الاستقبال داخل المنطقة العربية وأوروبا.

تردد قناة TVT التوجولية الجديد 2026

يمكن استقبال قناة TVT بسهولة عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق، حيث تعتمد على تردد مفتوح مخصص للقنوات الإفريقية غير المشفرة، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

لماذا يفضل المشاهدون قناة TVT؟

تتميز قناة TVT التوجولية بعدة نقاط جعلتها خيارًا مفضلًا لمحبي القنوات الإفريقية، أبرزها: