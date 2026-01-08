بشرى للموظفين.. هل اقترب موعد إجازة 25 يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - مع انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد مؤخراً، يتطلع الكثيرون إلى الإجازة التالية، وهي ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي تأتي كثاني عطلة رسمية في العام الجديد.

إجازة 25 يناير 2026

تحل إجازة 25 يناير يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، احتفاءً بذكرى ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس محمد حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً، وكذلك عيد الشرطة الذي يذكر بموقعة الإسماعيلية عام 1952 حيث استشهد 50 شرطياً وجرح آخرون.

جدول إجازات رسمية 2026

كشفت رئاسة الجمهورية عن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، مدفوعة الأجر وفق القانون، للعاملين في القطاعين العام والخاص، إليك الإجازات الرسمية في 2026: