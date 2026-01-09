”طريق منتخب مصر” اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة السنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:22 مساءً - نجح منتخب السنغال في كسر التعادل أمام نظيره مالي، بعدما أحرز هدف التقدم خلال المواجهة المقامة حاليًا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 27 من الشوط الأول، حين استغل إيليمان ندياي ارتباكًا واضحًا في دفاعات منتخب مالي وخطأ مباشرًا من حارس المرمى، ليخطف الكرة ويضعها بهدوء داخل الشباك، معلنًا تقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.

ملخص مباراة السنغال ضد مالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

وسيطر المنتخب السنغالي على مجريات اللعب عقب الهدف، مع محاولات متواصلة لفرض الإيقاع والحد من خطورة منتخب مالي، الذي حاول بدوره تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول دون نجاح.

وتُقام المباراة على ملعب طنجة في أجواء جماهيرية مميزة، وسط ترقب لمعرفة الطرف الذي سيحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، لملاقاة الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار.