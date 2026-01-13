اضبطها الآن.. تردد قناة عيون مصر 2026 الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - يشهد البحث عن تردد قناة عيون مصر إقبالًا من جانب المشاهدين خاصة في ظل ما تقدمه القناة من محتوى إعلامي هادف يلامس قضايا المجتمع المصري، ويعبر عن نبض الشارع.

واستطاعت القناة خلال فترة قصيرة أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين القنوات الفضائية بفضل التزامها بالمصداقية واحترام قيم الأسرة العربية ما جعل الكثيرين يتساءلون عن ترددها الجديد وطريقة استقبالها على أجهزة الرسيفر.

التردد الجديد لقناة عيون مصر على نايل سات

يمكن استقبال قناة عيون مصر بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12728.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة عيون مصر على الرسيفر

لضمان استقبال القناة بشكل صحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية: