قبل حلقة الليلة.. متى تشاهد مسلسل ليل على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - يحظى مسلسل "ليل" اللبناني باهتمام كبير هذه الأيام، وهو النسخة العربية المقتبسة من المسلسل التركي الشهير "ابنة السفير"، حيث يتابع الجمهور حلقاته بشغف منذ بداية عرضه، ويتصدر قوائم البحث والمناقشات على وسائل التواصل.

يُبث المسلسل يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة MBC 1 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتُعاد الحلقة الأولى في الثالثة فجرًا، والثانية في الواحدة ظهرًا، مما يتيح فرصة لمن فاتته المشاهدة في الموعد الأساسي.

أما على قناة MBC العراق فيُعرض في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد خلال الأيام نفسها من الأحد إلى الخميس.

ولمن يفضل المشاهدة المبكرة، توفر منصة شاهد الحلقات قبل عرضها التلفزيوني بيوم كامل لمشتركي باقة شاهد VIP، فتصلك الحلقة الجديدة مسبقًا دون انتظار.

ويذكر أن تدور قصة "ليل" حول علاقة حب معقدة تجمع بين ليل (فاليري أبو شقرا) وباسل (نيكولا معوض)، تبدأ من جرح قديم وصراع بين المشاعر والعادات الاجتماعية، في حين تسعى ليل لاستعادة حبها الأول رغم العقبات، فتنشأ أحداث مليئة بالعاطفة والانتقام والتضحيات التي تأسر المشاهد.

يشارك في البطولة إلى جانب نيكولا معوض وفاليري أبو شقرا نخبة من الفنانين مثل باميلا الكيك وطوني عيسى، مع حضور قوي لنجوم الدراما اللبنانية والسورية.

حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا بفضل تكييف القصة لتناسب الثقافة العربية مع الحفاظ على جوهر الحبكة الأصلية، وقد أعجب الجمهور بالانسجام بين البطلين الرئيسيين، وبالإنتاج الذي جمع بين الجودة والإثارة.