ما حقيقة وفاة إبراهيم عيسى الإعلامي المصري بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:22 مساءً - انتشر العديد من الأنباء الساعات الماضية والتي تفيد بوفاة الإعلامي المصري والكاتب إبراهيم عيسى، مما تسبب ذلك في إثارة التساؤلات بين المواطنين للتعرف على حقيقة الأخبار المتداولة.

حقيقة وفاة إبراهيم عيسى

حيث أوضح مصدر مقرب من الكاتب المصري إبراهيم عيسى، بأن الأخبار المتداولة حول وفاته مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، كما أضاف بأن الإعلامي يتمتع بصحة جيدة ويتواجد في الوقت الحالي بمنزله في وسط أسرته، وأكد بأن الأنباء المنتشرة كاذبة وغير صحيحة ويأتي ذلك خاصة بعد عرض فيلم الملحد في وقت سابق.

جدير بالذكر إن بعض الأشخاص الساعات السابقة، قد نشرت أنباء تفيد بتعرض الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى لوعكة صحية بعد تعرضه لحادث سير، مما تسبب ذلك عن وفاته وأثار ذلك حالة من القلق بين الجمهور، لذلك فقد نفى المصدر المقرب من الإعلامي الأخبار المتداولة بشكل رسمي.