الرياض - كتبت رنا صلاح - توفي اليوم الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن خبر الوفاة الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية عبر صفحته على موقع فيسبوك، معلقًا: "الدوام لله أخي وصديقي الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض".

رحيل الفنان المصري محمود بشير بعد صراع مع المرض

وكان الفنان الراحل قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد إصابته بـ التهاب رئوي حاد استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل كبير.



أبرز أعمال محمود بشير:

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي (1996)



مسلسل حديث الصباح والمساء (2001)



مسلسل الليل وآخره (2003)



مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود (2004)



مسلسل أهو ده اللي صار (2019)



آخر أعماله الفنية: مسلسل في يوم وليلة (2021)



ويُعد محمود بشير من الممثلين الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما المصرية، حيث شارك في العديد من الأعمال التي شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي.