كليوباترا تسجل هذا الرقم.. قائمة أسعار السجائر المحلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:26 مساءً - تخيم حالة من الهدوء التام على منافذ بيع التبغ في كافة المحافظات مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث أظهرت الأسواق ثباتًا كاملًا في قوائم الأسعار الرسمية دون أي تحركات تذكر.

وأشارت التقارير الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان إلى استمرارية العمل بالتسعيرة الحالية، مع التأكيد على توافر كافة الأصناف المحلية والأجنبية في الأسواق بانتظام.

أسعار السجائر المحلية والشعبية اليوم

حافظت العلامة التجارية الأكثر انتشارًا "كليوباترا" بكافة إصداراتها على سعرها الموحد، حيث استقر سعر العلبة عند 44 جنيهًا لكل من أنواع كينج سايز، سوفت كوين، والبوكس.

كما شمل هذا الاستقرار أصنافًا أخرى مثل بوسطن، بلومنت، ومونديال بكافة ألوانها (الأحمر، الأصفر، والسيلفر) عند ذات القيمة السعرية.

ويمتد هذا الثبات ليشمل أيضًا الأنواع الفاخرة من الإنتاج المحلي مثل كليوباترا بلاك ليبول وسوبر؛ مما يوفر حالة من الوضوح السعري للمستهلكين في كافة منافذ البيع الرسمية.

قائمة أسعار التبغ الأجنبي في مصر

وعلى صعيد الأصناف العالمية، استقرت أسعارها عند مستويات الشهر الماضي دون أي زيادات، إذ سجلت علبة ميريت 105 جنيهًا، بينما استقر سعر مارلبورو عند 97 جنيهًا، وبلغت نسخة "مارلبورو كرافتد" 79 جنيهًا.

وفيما يخص سجائر إل أند إم، فقد استقر سعرها عند 76 جنيهًا، بينما سجلت أنواع دافيدوف المختلفة 97 جنيهًا، وفي فئة الأسعار المتوسطة، استقرت أنواع تايم عند 53 جنيهًا.