حالة الطقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:26 مساءً - خلال ساعات النهار اليوم الأحد، يسود طقس مائل للدفء في معظم مناطق مصر، بينما يميل إلى البرودة الشديدة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية في الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحاً على شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصبح كثيفة أحياناً في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

يظل البحر المتوسط معتدلاً مع ارتفاع أمواج بين متر ونصف ومترين، في حين يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب مع أمواج تصل إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 11 درجة، مع نشاط رياح قد يثير الرمال والأتربة في السلوم ومطروح.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

كذلك ناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة في ساعات الصباح المبكر.