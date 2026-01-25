بسبب مديرة أعماله.. طليقة الفنان أحمد مكي تكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:26 مساءً - خرجت خبيرة التجميل مي كمال، طليقة الفنان أحمد مكي، عن صمتها لتكشف لأول مرة سبب انفصالها عن أحمد مكي، وتقدم الدعم له في محنته الأخيرة.

تقدم الفنان أحمد مكي بشكوى رسمية ضد مديرة أعماله موجههًا إليها تهمة الاستيلاء على أمواله بغير وجه حق.

وأوضح طليقة الفنان أحمد مكي أن سبب انفصالهما يكمن في مديرة أعمال أحمد مكي، لكنها لا تحمل بداخلها أي معاني الكراهية والحقد تجاهه، بل أنها ستقوم بدعمه بصفة مستمرة.

ونشرت مي كمال على صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام"، قائلة:

"مش معنى إن اتنين انفصلوا يبقى بينهم حروب، أو لو شخص فيهم اتعرض لأزمة أسيبه حتى لو مطلبش، الخير أقوى من أي شر.. سبب انفصالي الرئيسي عن أحمد مديرة أعماله والعصابة اللي حواليه، وسكت سنين عشان والدته وخوفًا عليه، لكن بعد وفاة والدته حسّيت إن طاقتي خلصت تمامًا".

فهي لن تتخلى عنه في محنته، كما تحمل بداخلها كل الحب والتقدير للفنان أحمد مكي رغم انفصالهما.