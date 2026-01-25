”بتوقيت دولتك” موعد مباراة تونس ضد المغرب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:26 مساءً - يلتقي منتخب تونس لكرة اليد، اليوم الأحد، مع نظيره المغربي، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، في مواجهة عربية قوية تُقام ضمن مباريات الدور الرئيسي من البطولة القارية.

ويفتتح منتخب نسور قرطاج مشواره في الدور الرئيسي بمواجهة قوية أمام اسود الأطلس، بعد أن تأهل نسور قرطاج إلى هذه المرحلة متصدرين مجموعتهم في دور المجموعات، عقب تحقيق نتائج مميزة أكدت جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

وقدم المنتخب التونسي مستويات قوية خلال مرحلة المجموعات، حيث استهل مشواره بالفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة كبيرة بلغت 41-22 في الجولة الأولى، قبل أن يواصل انتصاراته بالتغلب على منتخب غينيا بنتيجة 25-18 في الجولة الثانية، ثم اختتم دور المجموعات بالفوز على منتخب كينيا بنتيجة 39-21، لينفرد بصدارة مجموعته دون أي خسارة.

ويتواجد منتخب تونس الخضراء في الدور الرئيسي ضمن مجموعة تضم منتخبات المغرب والرأس الأخضر وغينيا، في مجموعة قوية تشهد صراعًا كبيرًا على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويخوض النسور مواجهة اليوم أمام منتخب المغرب، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الأول، على أن يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب الرأس الأخضر، متصدر المجموعة الرابعة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من مجموعتي الدور الرئيسي إلى الدور نصف النهائي، فيما تحجز المنتخبات التي تحتل المراكز الخمسة الأولى مقاعدها في بطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال يناير 2027.

موعد مباراة تونس ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

تقام مباراة تونس والمغرب اليوم الأحد في تمام الساعة:

1:00 ظهرا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

3:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

4:00 بتوقيت الإمارات وعمان.

القناة الناقلة لمباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

من المقرر أن تُنقل مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد اليوم عبر قناة أون سبورت 1.