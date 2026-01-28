اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:26 مساءً - يستعد نادي الحسين إربد حامل اللقب لاستضافة نظيره نادي السلط مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة هامة يحتضنها "استاد الحسن الدولي" بمدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

ترتيب الحسين إربد والسلط في الدوري الأردني

​ويدخل "الملكي" اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ويسعى الفريق لتحقيق فوز يدفعه لمزاحمة الفيصلي والرمثا على الصدارة، خاصة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على الجزيرة برباعية نظيفة.

​في المقابل، يحل نادي السلط ضيفاً وهو يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويطمح الفريق لتقديم عرض قوي وتحسين نتائجه للتقدم أكثر نحو المربع الذهبي، رغم صعوبة المهمة أمام صاحب الأرض والجمهور.

​موعد مباراة الحسين إربد ضد السلط

​تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

​الساعة 03:00 بتوقيت الأردن ومكة المكرمة والقدس والقاهرة.

​الساعة 04:00 بتوقيت أبوظبي ومسقط.

​القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد السلط

​تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة الأردن الرياضية Jordan Sport الناقل الحصري والوحيد لكافة المسابقات المحلية الأردنية.