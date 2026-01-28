تحديث 2026.. تردد قناة Al Jadeed اللبنانية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - تُعد قناة الجديد اللبنانية من أبرز القنوات العربية التي تجذب جمهوراً واسعاً بفضل تنوع محتواها الذي يناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.
تقدم القناة برامج حوارية عميقة، فقرات طبخ ممتعة، ومنوعات ترفيهية نظيفة خالية من المشاهد أو الألفاظ غير اللائقة، مما يجعلها خياراً عائلياً مفضلاً.
تردد قناة Al Jadeed
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|12130
|عمودي (V)
|27500
|3/4
|HD
|عرب سات
|11977
|عمودي (V)
|27500
|3/4
|HD
خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال
- اضغط على زر القائمة الرئيسية بالريموت كنترول.
- اختر خيار الإعدادات أو التركيب.
- انتقل إلى البحث اليدوي أو إضافة تردد.
- حدد القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح بدقة.
- اضغط على زر البحث وانتظر حتى يكتمل.
- احفظ القناة بعد ظهور اسمها في القائمة.