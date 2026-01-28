تحديث 2026.. تردد قناة Al Jadeed اللبنانية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - تُعد قناة الجديد اللبنانية من أبرز القنوات العربية التي تجذب جمهوراً واسعاً بفضل تنوع محتواها الذي يناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

تقدم القناة برامج حوارية عميقة، فقرات طبخ ممتعة، ومنوعات ترفيهية نظيفة خالية من المشاهد أو الألفاظ غير اللائقة، مما يجعلها خياراً عائلياً مفضلاً.

تردد قناة Al Jadeed

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 12130 عمودي (V) 27500 3/4 HD عرب سات 11977 عمودي (V) 27500 3/4 HD

خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال