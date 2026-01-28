فن ومشاهير

ارتفع 20 ريال سعودي.. سعر الذهب اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 20 ريال في الجرام الواحد.

وارتفعت معدلات البحث في جوجل عن أسعار الذهب في السعودية، ليراقبها المواطنين والمستثمرين لحظة بلحظة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، بقيمة 638.88 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية

وطرح سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية بحوالي 585.64 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية عند 559.02 ريال سعودي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

