من موظفة بسيطة إلى أقوى سيدات الأعمال في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - تعد دينا غبور واحدة من أبرز الأسماء النسائية في عالم الأعمال، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها اعتمادًا على شخصيتها القوية واجتهادها دون الاتكاء على إرث عائلي كبير رغم ما واجهته من تحديات قاسية في بدايات حياتها، وبرغم صغر سنها آنذاك لم تنفصل دينا عن مسيرة عائلتها الاقتصادية، فواصلت البناء على ما أسسه والدها الراحل وساهمت في عبور الشركات العائلية مراحل صعبة كادت تعصف بها قبل أن تنطلق في مسار مستقل صنع لها بصمة واضحة في عالم البيزنس والاستثمار.
من هي دينا غبور
وخلال لقاءات تلفزيونية متعددة استعرضت دينا غبور محطات مهمة من حياتها الشخصية والمهنية كاشفة عن جوانب إنسانية وتجارب قاسية شكلت شخصيتها الحالية من بينها المرض، والتنمر، وضغوط المسؤولية المبكرة.
معلومات عن دينا غبور
ننشر لكم أبرز المعلومات عن دينا غبور وفقًا لظهورها في برامج «ضيفي»، و«بالتوفيق»، و«كلمة أخيرة»، و«نص التانك المليان»، إلى جانب ما تشاركه عبر حسابها على «إنستجرام»:
دينا غبور هي ابنة رجل الأعمال المصري الراحل رؤوف غبور، مؤسس مجموعة غبور، ووالدتها الراحلة علا غبور مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.
أكدت أنها عاشت طفولة مستقرة وسعيدة مشيرة إلى أن والديها حرصا على منحها شعور الحب والأمان رغم انشغال والدهما الدائم بالعمل.
استمدت شغفها بالاستثمار والعمل الخيري من والديها، ونشأت في القاهرة قبل أن تدرس في مدينة بوسطن الأمريكية.
بدأت مسيرتها المهنية في سن 21 عامًا داخل إحدى شركات النقل الثقيل التابعة للعائلة، حيث عملت في مجال المبيعات، واكتسبت خبرات إدارية وتشغيلية رغم صعوبة المهمة.
تزوجت من شريف منير فخري عبد النور نجل وزير السياحة الأسبق وأنجبت منه ابنتيها مريم وعلا.
مرت بفترة نفسية صعبة عقب وفاة والدتها وإنجاب طفلتها الأولى قبل أن تعود لسوق العمل بدعم من والدها وأشقائها.
تعرف دينا بانضباطها الشديد في المواعيد وتؤمن بثقافة تحمل المسؤولية وعدم الاستسلام للأزمات.
شاركت في إدارة شركات العائلة خلال فترات تعثر مالي وأسهمت في طرحها بالبورصة بنجاح.
تعرضت للتنمر في الجامعة خلال أزمة مالية مرت بها العائلة لكنها اعتبرت التجربة دافعًا للنجاح.
تشغل مناصب بارزة من بينها عضوية مجلس إدارة مجموعة غبور، وشركة «حالاً»، ومؤسسة 57357 كما أنها عضو لجنة تحكيم برنامج «Shark Tank».
أسست مؤسسة «GP Foundation» لدعم التعليم وتؤكد أنها تعتمد على عملها الخاص وليس على ثروة العائلة.
تحرص على غرس ثقافة الاعتماد على النفس وريادة الأعمال لدى ابنتيها منذ الصغر.
عانت صحيًا منذ الطفولة بسبب الربو والالتهاب الرئوي، وخضعت لـ19 عملية جراحية وتأثرت حالتها بسبب العلاج بالكورتيزون.
تؤمن بأن الفشل جزء من التعلم وأن الصبر والانضباط والقيم الأخلاقية هي مفاتيح النجاح.
كشفت عن موقف إنساني مؤثر مع ابنتها الصغرى علا، التي تعاني من مرض السكري، عندما سمعتها تدعو الله بقلب راضي ومليء بالإيمان.