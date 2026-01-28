من موظفة بسيطة إلى أقوى سيدات الأعمال في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - تعد دينا غبور واحدة من أبرز الأسماء النسائية في عالم الأعمال، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها اعتمادًا على شخصيتها القوية واجتهادها دون الاتكاء على إرث عائلي كبير رغم ما واجهته من تحديات قاسية في بدايات حياتها، وبرغم صغر سنها آنذاك لم تنفصل دينا عن مسيرة عائلتها الاقتصادية، فواصلت البناء على ما أسسه والدها الراحل وساهمت في عبور الشركات العائلية مراحل صعبة كادت تعصف بها قبل أن تنطلق في مسار مستقل صنع لها بصمة واضحة في عالم البيزنس والاستثمار.

من هي دينا غبور

وخلال لقاءات تلفزيونية متعددة استعرضت دينا غبور محطات مهمة من حياتها الشخصية والمهنية كاشفة عن جوانب إنسانية وتجارب قاسية شكلت شخصيتها الحالية من بينها المرض، والتنمر، وضغوط المسؤولية المبكرة.

معلومات عن دينا غبور

ننشر لكم أبرز المعلومات عن دينا غبور وفقًا لظهورها في برامج «ضيفي»، و«بالتوفيق»، و«كلمة أخيرة»، و«نص التانك المليان»، إلى جانب ما تشاركه عبر حسابها على «إنستجرام»: