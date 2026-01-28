ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في الصاغة السعودية الأربعاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 مساءً - ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء الموافق 28 يناير الحالي لعام 2026 والموافق 9 شعبان لعام 1447 هجريًا، حيث جاء ذلك الارتفاع بقيمة بلغت نحو 20 ريال سعودي في كافة الأعيرة، تزامنًا مع صعود سعر الذهب عالميًا وقد وصل لمستوى 5200 دولار للأوقية الذهبية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

جاء سعر الذهب اليوم في السعودية وفقًا لأخر تحديث معلن منذ قليل ليتمثل كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، ليكون الآن عند نحو 638.88 ريال سعودي، بما يقرب من 170.37 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، ليكون الآن عند نحو 479.16 ريال سعودي، بما يقرب من 127.78 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، ليكون الآن عند نحو 585.64 ريال سعودي، بما يقرب من 156.17 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، ليكون الآن عند نحو 559.02 ريال سعودي، بما يقرب من 149.07 دولار.

سعر السبائك الذهبية في السعودية اليوم

بلغت سعر السبائك الذهبية في السعودية اليوم لتكون على النحو التالي: