أسعار سبائك btc اليوم في محلات الصاغة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:26 مساءً - ارتفعت معدلات البحث في جوجل عن أسعار سبائك الذهب btc في السوق المحلي اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، والتي كشفتها مؤسسة جولد بيليون المتخصصة.

سبيكة الذهب btc وزن 2.5 جرام

طرحت سبيكة الذهب btc وزن 2.5 جرام، بسعر 19740 جنيهًا في سوق الصاغة.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرامات

فيما تم عرض سبيكة الذهب btc وزن 5 جرامات، بقيمة 39855 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات

وسجل سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات اليوم الأربعاء، عند 78920 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جرامًا

وعرضت سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جرامًا، عند 393810 جنيهًا في سوق الصاغة.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام

وبلغت سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام، اليوم، عند 789 ألف جنيهًا.