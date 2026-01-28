اعتمادها قريبًا.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:26 مساءً - يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول، وسط تزايد عمليات البحث لمعرفة توقيت اعتماد النتيجة رسميًا وطرق الحصول عليها فور ظهورها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اقتراب الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بإعداد نتيجة الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح وتجميع درجات معظم المواد الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن العمل ما زال مستمرًا في مراجعة درجات مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أخطاء.

وفي تصريحات خاصة أكد وكيل وزارة التعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الدقهلية من المقرر اعتمادها رسميًا وإعلانها مع بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم إتاحتها للطلاب فور الاعتماد عبر القنوات الرسمية.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2026

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة (40 درجة لكل فصل دراسي).

اللغة الإنجليزية: 60 درجة (30 درجة لكل فصل دراسي).

الرياضيات: 60 درجة (30 درجة لكل فصل دراسي).

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة (20 درجة لكل فصل دراسي).

العلوم: 40 درجة (20 درجة لكل فصل دراسي).

ويبلغ المجموع الكلي للمواد الدراسية 280 درجة.