القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد النجمة في الجولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:26 مساءً - يستقبل نادي النجمة نظيره نادي الرياض مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مرتقبة على "استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" ببريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ترتيب الرياض والنجمة في الدوري السعودي

​يدخل النجمة اللقاء بحثاً عن فوزه الأول في المسابقة، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

في المقابل، يحتل نادي الرياض المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، ويسعى لتكرار تفوقه بعد أن حسم مواجهة الدور الأول لصالحه بنتيجة 2-1.

​موعد مباراة الرياض ضد النجمة

​تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

​الساعة 05:20 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

​الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

​الساعة 07:20 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

​القنوات الناقلة لمباراة الرياض ضد النجمة

​تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "ثمانية" (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.