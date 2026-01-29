الاتحاد يحسم الجدل.. قرار نهائي بشأن عرض فنربخشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:33 مساءً - حسم نادي الاتحاد السعودي موقفه من العرض المقدم من فنربخشة التركي للتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تصاعد الأنباء حول اقتراب اللاعب من خوض تجربة أوروبية جديدة.

وكان فنربخشة قد تقدم بعرض رسمي وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية في محاولة لشراء ما تبقى من عقد كانتي مع الاتحاد، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

الاتحاد يرفض عرض فنربخشة ويتمسك باستمرار كانتي

أكدت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد رفضت العرض المقدم من فنربخشة بشكل نهائي، رغم توصل النادي التركي لاتفاق كامل مع كانتي على الشروط الشخصية للعقد.

وأشارت المصادر إلى أن فنربخشة رفع عرضه المالي إلى نحو 5 ملايين يورو إلا أن إدارة الاتحاد اشترطت الحصول على ما يقارب 10 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب وهو ما لم يتم التوصل إليه.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي ماجد هود، فإن قرار إدارة الاتحاد كان واضحًا برفض العرض، مع التأكيد على استمرار اللاعب ضمن صفوف “العميد” حتى نهاية عقده.

أرقام كانتي مع الاتحاد ومحاولات تجديد عقده

وانضم نغولو كانتي إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ونجح منذ ذلك الحين في تقديم مستويات مميزة، حيث شارك في 104 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وفي محاولة للحفاظ على خدماته عرضت إدارة الاتحاد تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين إضافيين، بعرض مالي ضخم يتضمن راتبًا صافيًا قدره 28 مليون يورو، إلى جانب 4 ملايين يورو كحوافز ومكافآت.

إلا أن الدولي الفرنسي رفض العرض مفضلًا العودة إلى أجواء المنافسة الأوروبية وهو ما أبقى ملف مستقبله مفتوحًا رغم قرار الاتحاد برفض بيعه في الوقت الحالي.