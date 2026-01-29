اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:33 مساءً - يستعد نادي شباب الأردن لاستضافة نظيره نادي الوحدات اليوم الخميس، في لقاء هام يحتضنه "استاد الملك عبدالله"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويسعى شباب الأردن لتحسين مركزه وتعويض خسارة لقاء الذهاب التي انتهت لصالح الوحدات بنتيجة (3 - 0).

في المقابل، يدخل الوحدات المباراة بطموح الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة وتأكيد تفوقه التاريخي في هذه المواجهة.

موعد مباراة شباب الأردن ضد الوحدات في الدوري الأردني

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 29 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 03:00 عصراً بتوقيت الأردن ومكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأردن ضد الوحدات في الدوري الأردني

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport)، وهي الناقل الرسمي والحصري لجميع مسابقات كرة القدم الأردنية المحترفة.

معلق مباراة شباب الأردن ضد الوحدات في الدوري الأردني

كلف القائمون على القناة للمعلق حمزة الشاويش للوصف والتعليق على أحداث المباراة.