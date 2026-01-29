رفع راية الوطن.. نص كلمة الأمير عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - شهدت فعاليات الحفل الختامي لمعرض إبداع 2026 في الرياض، كلمة الطلاب المبدعين التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان ونالت إعجاب وتقدير الملايين.

كلمة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان في معرض إبداع 2026

وتضمنت كلمة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان دعوته لبذل قصارى الجهود من أجل رفع راية الوطن في جميع أرجاء العالم.

وجاء فيها:

"نلتقي اليوم وكلنا شغف وطموح بعد رحلة منافسة استمرت نحو عام كامل بين المعامل والبحوث وجلسات التحكيم وانتظار النتائج، رحلة حفزها الأمل وقادها الطموح، الأمل بالتميز والطموح برفع راية الوطن وتمثيله عالميًا".

عدد المشاركين في معرض إبداع 2026

وشارك في المعرض ما يقرب من 357 ألف طالب وطالبة، وتزودوا بالعلم والمعرفة لخوض مسابقة إبداع 2026.

قيادة حكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز

وأضاف الأمير عبد العزيز بن خالد بن سلمان: