وينك وينك يا لولو…تردد قناة وناسة لولو كيدز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - قناة وناسة لولو كيدز 2025 من أبرز قنوات الأطفال التي تحظى بثقة واهتمام الأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بفضل المحتوى المتنوع الذي تقدمه والذي يناسب الأطفال من سن مبكرة وحتى مرحلة المراهقة، وتحرص القناة على الدمج بين الترفيه والتعليم من خلال برامج وأغاني مخصصة للأطفال تساعد على تنمية المهارات وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وتتميز وناسة لولو كيدز بتقديم محتوى آمن يعتمد على الأغاني الهادفة والرسوم المتحركة الجذابة ما يجعلها خيار مناسب للعائلات الباحثة عن قناة تجمع بين المتعة والفائدة في آنٍ واحد.

تردد قناة وناسة لولو كيدز 2026 على نايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة لولو كيدز على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة لولو كيدز 2025 على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة SD من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: SD.

محتوى قناة وناسة لولو كيدز

تعرض القناة مجموعة من الأغاني التعليمية، وبرامج الأطفال، والرسوم المتحركة التي تساهم في: