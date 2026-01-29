ارتفاع جديد: أسعار الذهب اليوم الخميس 29 يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - استقر سعر الذهب اليوم الخميس 29 يناير 2026 في مصر قرب مستويات مرتفعة، مدعوم بالطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار العالمية، وسجل الذهب العالمي مستويات تاريخية جديدة، حيث اقترب من 5300 دولار للأونصة للمرة الأولى، بينما تجاوز سعر الذهب عيار 21 في مصر حاجز 7 آلاف جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24: 8086 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 7075 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: 6064 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 56600 جنيه.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار

عززت التوترات السياسية والجيوسياسية العالمية ارتفاع أسعار الذهب، وسط طلب متزايد على المعدن كملاذ آمن، وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرسال أسطول ثاني نحو إيران، مع أمله في قبول إيران اتفاق مع واشنطن.

الطلب على الذهب وأداء السوق هذا العام

وكان عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية محرك رئيسي لارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2026، إلى جانب الأحداث في فنزويلا والخلافات حول غرينلاند، ما ساهم في تصعيد التوترات العالمية، ويتداول الذهب مرتفع بنسبة حوالي 22% منذ بداية العام، بعد مكاسب قوية حققها خلال العام السابق.