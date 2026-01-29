تابع دوري روشن… تردد قناة SSC1 HD الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - نجحت قنوات SSC الرياضية في فرض نفسها بقوة على الساحة الرياضية العربية بعدما أصبحت الناقل الأبرز لعدد كبير من البطولات المهمة في المنطقة وأهمها دوري روشن وتقوم القنوات بتقديم محتوى متكامل يجمع بين المتابعة المباشرة للأحداث الرياضية والتغطية التحليلية المتعمقة ما يجعل المشاهد على اطلاع كامل بكل تفاصيل المباريات.
تعتمد قنوات SSC على جودة بث عالية إلى جانب استوديوهات تحليلية تضم أسماء معروفة في مجال التعليق والتحليل الرياضي وهو ما يمنح المتابع تجربة مشاهدة احترافية تتجاوز مجرد نقل المباراة.
تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية على النايل سات
يتوفر عدد من قنوات SSC المفتوحة عبر نايل سات ويمكن متابعتها من خلال إدخال البيانات التالية:
- التردد: 12523
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية على العرب سات
يعتبر عرب سات الخيار الأفضل لمتابعة قنوات SSC بجودة عالية حيث تتوفر غالبية القنوات بتقنية HD:
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات تثبيت قنوات SSC على جهاز الاستقبال
لضمان استقبال القنوات بشكل صحيح ودون مشاكل اتبع الخطوات التالية:
- افتح قائمة الإعدادات بالضغط على زر Menu في الريموت.
- انتقل إلى قسم التركيب أو إعداد القنوات.
- اختر البحث اليدوي بدل البحث التلقائي.
- حدد القمر الصناعي المناسب نايل سات أو عرب سات.
- أدخل بيانات التردد بدقة كما هي موضحة بالأعلى.
- ابدأ عملية البحث وانتظر حتى اكتمالها.
- بعد انتهاء البحث احفظ القنوات الجديدة في القائمة.