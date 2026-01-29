تابع دوري روشن… تردد قناة SSC1 HD الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 05:19 مساءً - نجحت قنوات SSC الرياضية في فرض نفسها بقوة على الساحة الرياضية العربية بعدما أصبحت الناقل الأبرز لعدد كبير من البطولات المهمة في المنطقة وأهمها دوري روشن وتقوم القنوات بتقديم محتوى متكامل يجمع بين المتابعة المباشرة للأحداث الرياضية والتغطية التحليلية المتعمقة ما يجعل المشاهد على اطلاع كامل بكل تفاصيل المباريات.

تعتمد قنوات SSC على جودة بث عالية إلى جانب استوديوهات تحليلية تضم أسماء معروفة في مجال التعليق والتحليل الرياضي وهو ما يمنح المتابع تجربة مشاهدة احترافية تتجاوز مجرد نقل المباراة.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية على النايل سات

يتوفر عدد من قنوات SSC المفتوحة عبر نايل سات ويمكن متابعتها من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية على العرب سات

يعتبر عرب سات الخيار الأفضل لمتابعة قنوات SSC بجودة عالية حيث تتوفر غالبية القنوات بتقنية HD:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت قنوات SSC على جهاز الاستقبال

لضمان استقبال القنوات بشكل صحيح ودون مشاكل اتبع الخطوات التالية: