الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية، تم تداول صورة خادمة الممثلة السورية هدى الشعراوي بعد القبض عليها بتهمة قتل الفنانة صباح الخميس بـ"مدقة الهاون".

أول ظهور لقاتلة الممثلة هدى الشعراوي .. صورة

وفتحت قوات الأمن الداخلي، تحقيقا موسعا لكشف ملابسات ودوافع الجريمة وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.

أمنا الحنونة ترحل

عاش الوسط الفني في سوريا صدمة كبيرة بعد الإعلان عن مقتل الفنانة هدى شعراوي فجراً على يد خادمتها، حيث تحولت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، إلى مساحات مفتوحة للرثاء والعزاء.

ومن بين هؤلاء النجوم:

باسم ياخور الذي ودّع الفنانة الراحلة عبر خاصية “الستوري”، مستعيدًا ذكرياته معها ودورها الإنساني في دعم جيل الشباب ببداياتهم الفنية، وكتب: “الوداع يا طيبة يا حنونة.. ما بنسى قديش كنتِ معي ومع غيري لما كنا بأول تخرجنا، أمًا وسندًا.. الله يرحمك وينتقم من الجاني”.

سلاف فواخرجي كتبت: “وداعًا صديقتي وأمي” وعبّرت عن عمق العلاقة التي جمعتهما، ووصفتها بالأم والصديقة، قائلة: “الغالية والحبيبة والأم الحنونة والصديقة.. لروحك الرحمة والسلام.. العزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعًا”.



فيما طالب معتصم النهار القصاص العاجل من الجاني، وعبّر عن صدمته وغضبه من الطريقة المأساوية التي رحلت بها الفنانة القديرة، وعلّق: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر حزين جدًا.. الله يرحمك والقصاص العاجل لقاتلك”.