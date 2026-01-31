رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة بترو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:52 مساءً - في قلب العاصمة الأنجولية لواندا وتحديدًا فوق عشب ملعب 11 نوفمبر، يرفع بترو أتلتيكو راية التحدي في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام ضيفه الثقيل ستاد مالي في سهرة كروية أفريقية يطمح من خلالها أصحاب الأرض لرد الدين بعد خسارة لقاء الذهاب، ومحاولة القفز نحو صدارة المجموعة الرابعة التي يتربع عليها الفريق المالي حاليًا.

مباراة بترو اتليتكو وستاد مالي تبدو في ظاهرها صراعًا على النقاط، لكنها في الجوهر اختبار حقيقي لقدرة بترو على كسر شوكة المتصدر وتعديل المسار قبل الدخول في الأمتار الأخيرة من سباق دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة بترو أتلتيكو ضد ستاد مالي

لعشاق الكرة السمراء، ستكون المباراة منقولة بشكل حصري ومباشر عبر شاشة beIN Sports HD 2، حيث تخصص الشبكة القطرية تغطية شاملة لهذا الصدام، مع رصد دقيق لكافة الإحصائيات الفنية التي تسبق المباراة عبر استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين.

موعد مباراة بترو أتلتيكو وستاد مالي في دوري أبطال أفريقيا

صافرة البداية يطلقها حكم مباراة بترو أتلتيكو وستاد مالي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من يومنا هذا السبت الموافق 31 يناير 2026، حيث يتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمؤازرة العملاق الأنجولي في مهمته القارية الشاقة.

معلق مباراة بترو أتلتيكو وستاد مالي اليوم

استقرت إدارة قنوات بي إن سبورتس على اختيار المعلق محمد المبروكي للقيام بمهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة بترو أتلتيكو وستاد مالي، حيث سيصحب المشاهدين في رحلة فنية لنقل أجواء ملعب 11 نوفمبر وتفاصيل الصراع المشتعل بين طموح مالي وصلابة أنجولا.

ترتيب ستاد مالي وبترو أتلتيكو

يدخل ستاد مالي المباراة وفي جعبته 7 نقاط تؤمن له المركز الأول، بينما يطارد بترو أتلتيكو حلم التأهل برصيد 4 نقاط في المركز الثالث؛ مما يجعل من فوز أحد الطرفين الليلة بمثابة خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من أميرة البطولات الأفريقية.