نلعب ضد أكبر منافس على الفوز.. بنفيكا يخوض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:52 مساءً - يستعد فريق بنفيكا لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى، بعد مباراتهما في ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز ساحق يحققه بنفيكا على ريال مدريد

وانتهت مباراة بنفيكا وريال مدريد بفوز بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما مكنته من الصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بنفيكا يواجه 3 مباريات قبل ريال مدريد

وعلق جوزيه مورينيو، المدير الفني لـنادي بنفيكا، على مواجهة ريال مدريد، قائلًا:

"لم يكن أمامنا سوى خيارين، ريال مدريد أو إنتر، لم يكن لدينا الكثير من الخيارات، وقد حالفنا الحظ.. لدينا ثلاث مباريات في الدوري قبل مباراة ريال مدريد، ضد تونديلا وسانتا كلارا وألفيركا، وهذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".

مورينيو: نلعب ضد أكبر منافس على الفوز بالبطولة

وأضاف: