من هو نوح زعيتر ويكيبيديا؟ السجن شهر واحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - تصدر اسم نوح زعيتر خلال الساعات القليلة الماضية في لبنان، جاء ذلك خاصةً بعدما تم الحكم القضائي عليه بالحبس لمدة شهر واحد فقط، وتسبب ذلك الحكم القضائي في إثارة موجة من الغضب بين الشعب اللبناني، حيث يعتبر زعيتر من أشهر تجار المخدرات في لبنان وقد ارتبط اسمه بذلك الملف خلال السنوات السابقة

من هو نوح زعيتر

يعتبر نوح زعيتر، من مواليد عام 1977 في قرية تعلبايا، ثم سابق إلى سويسرا في عام 1991، وبعد ذلك عاد إلى لبنان في عام 1995، كما إنه يعتبر تاجر مخدرات لبناني، وكذلك يكون قائد لميليشيا مسلحة في سهل البقاع، فيما تورط زعيتر في الاتجار بالمخدرات وأيضًا تهريب السلاح في لبنان والشرق الأوسط.

قبل ذلك، ارتبط اسمع مع حزب الله ومع النظام السوري، كما أنه من قبل فقد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في عام 2021 من محكمة عسكرية لبنانية في التهمة الموجه له بمجال المخدرات، كما تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في عام 2024 خاصةً بعدما قام بإطلاق النار على أحد عناصر القوات المسلحة بهدف القتل.

الحكم بحبس زعيتر شهر واحد

في نفس السياق، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، الحكم على زعيتر لمدة شهر واحد فقط، وكذلك مصادرة الأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية، وأيضًا فقد تم مصادرة الأجهزة اللاسلكية التي ضبطت بحوزته.

قرار المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان

أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، براءته في ثلاثة ملفات أخرى لعدم كفاية الأدلة، كما أسقطت العقوبة عنه في 33 ملف ويأتي ذلك بسبب سقوط الملاحقة مع مرور الوقت.