مجانية وغير مشفرة.. تردد قناة dash الناقلة لمبارايات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - تواصل قناة Dash Sport الإثيوبية لفت الأنظار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن نجحت في توفير بث مجاني لمجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى التي كانت حكراً على القنوات المشفرة.

وتتميز القناة بتواجدها على مدار قمر نايل سات مما يجعل استقبالها سهل للغاية وبأطباق صغيرة الحجم.

استقبال تردد قناة Dash Sport علي نايل سات

يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال للحصول على القناة بجودة HD عبر البيانات التالية:

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

لماذا يفضل الجمهور عن قناة Dash؟

تقدم بث مجاني تماماً، حيث تعمل القناة بنظام القنوات المفتوحة (FTA) ولا تحتاج إلى أي أكواد تشفير أو اشتراكات.

تقوم بتغطية الدوريات الأوروبية، حيث عُرفت القناة بنقلها لبعض مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني مجاناً

نظرًا لوجودها على نفس مدار النايل سات، لا يحتاج المشاهد لتحريك طبق الاستقبال.