وفاة والد المطرب وليد العطار.. موعد ومكان العزاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:22 مساءً - رحل والد المطرب وليد العطار عن عالمنا، أمس الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، تاركًا بصمة حزن في الوسط الفني، وأعلن الفنان وليد العطار خبر وفاة والدته عبر خاصية "الإستوري" على "إنستجرام"، بكلمات مؤثرة، وقال:

"مع السلامة يا بابا هتوحشني يا حبيبي، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

موعد ومكان عزاء والد المطرب وليد العطار

كشف وليد العطار عن أن موعد عزاء والده سيكون يوم السبت المقبل الموافق 7 فبراير بعد صلاة العشاء في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

آخر أعمال المطرب وليد العطار

يذكر أن آخر أعمال المطرب وليد العطار، هو غناءه تتر مسلسل بيبو بطولة الفنان كزبرة، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.