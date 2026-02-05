تطورات.. قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن محمود حمدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:22 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حمدي عبد العال عبد المجيد.

سبب إسقاط الجنسية عن محمود حمدي

استند القرار الصادر بحق محمود حمدي، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، إلى أسباب قانونية واضحة تضمنها نص الجريدة الرسمية:

الالتحاق بجيش أجنبي: أثبتت التحريات قيام المعني بالقرار بالخدمة العسكرية في دولة أخرى. مخالفة شروط الترخيص: تم هذا الالتحاق دون الحصول على إذن رسمي أو ترخيص مسبق من السلطات المصرية المختصة. تطبيق المادة القانونية: يعتبر العمل في القوات المسلحة لدولة أجنبية دون تصريح أحد المبررات الأساسية التي تستوجب سحب الجنسية وفقاً للدستور والقانون.

قرارات سابقة مماثلة في الجريدة الرسمية

سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 بتاريخ 15 يناير 2026 قرارين آخرين بإسقاط الجنسية عن شخصين بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

في حين تضمن القرار رقم 2 لسنة 2026 إسقاط الجنسية عن حاتم محمد السيد عبد اللاه، مواليد سوهاج عام 1980، لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن مسبق والتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.