الزمالك يدرس توقيع عقوبة جديدة على محمد عواد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:22 مساءً - يدرس مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات القادمة فرض عقوبة إضافية على "محمد عواد" حارس مرمى الفريق الأول، بعد ظهوره الإعلامي دون الرجوع إلى جهاز الكرة، في مخالفة صريحة للوائح الداخلية التي تنظم تعامل اللاعبين مع وسائل الإعلام داخل النادي.

توتر داخل أروقة القلعة البيضاء بسبب حارس المرمى

وتشهد كواليس الزمالك حالة من الاستياء بسبب تكرار اعتراض عواد على قرارات الجهاز الفني، إلى جانب عدم التزامه بالتعليمات الموجهة له مؤخرًا، وهو ما اعتبرته الإدارة افتقاد للانضباط في مرحلة يسعى فيها النادي لفرض الهدوء والاستقرار داخل الفريق.

عقوبات الزمالك على "علي محمد عواد"

تواصل إدارة الزمالك تمسكها بقرار استبعاد الحارس من المباريات، على خلفية اعتراضه المتكرر على اختيارات الجهاز الفني، ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، الأمر الذي ساهم في تعقيد الأزمة وزيادة حدتها بين الطرفين.

هل توجد عروض رسمية لرحيل "محمد عواد" عن الزمالك؟

أكد مصدر داخل النادي أن "محمد عواد" لا يمتلك أي عروض رسمية في الوقت الحالي، سواء من أندية محلية أو خارجية، موضحًا أن الحارس يمر بحالة غضب شديدة، ويشعر بوجود تعنت ضده من جانب الإدارة والجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن عواد يرى أن ابتعاده المستمر عن المشاركة قد يؤثر بشكل مباشر على فرصه في الانضمام لقائمة منتخب مصر، خاصة مع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما يفسر حالة التوتر التي يعيشها خلال الفترة الأخيرة.