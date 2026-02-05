انتظروا صابر.. مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد عشاق الإثارة والغموض لاستقبال مسلسل المداح في جزئه السادس تحت مسمى "أسطورة النهاية"، والذي من المتوقع أن يسيطر على السباق الرمضاني لعام 2026.

وتأتي هذه النسخة الجديدة استكمالاً لسلسلة النجاحات المدوية التي حققها الفنان حمادة هلال في المواسم الماضية، حيث نجح العمل في بناء قاعدة جماهيرية عريضة تترقب بشغف الصراعات الجديدة والمواجهات الحاسمة مع القوى الخفية.

موعد عرض مسلسل المداح الجزء السادس رمضان 2026

يترقب الجمهور بشدة معرفة مواعيد عرض مسلسل المداح أسطورة النهاية في رمضان 2026، حيث من المقرر أن يعرض العمل يوميًا طوال الشهر الكريم ضمن الخريطة الدرامية للقنوات الفضائية، مع توقعات بإعلان المواعيد الدقيقة قبل بدء رمضان بأيام قليلة، كما اعتاد الجمهور في المواسم السابقة.

القنوات الناقلة لمسلسل المداح أسطورة النهاية

يبث مسلسل المداح الجزء السادس على قناة MBC مصر كعرض أول خلال شهر رمضان 2026، كما تتيح القناة إعادة الحلقات في مواعيد متعددة، كما تُوفر الحلقات على المنصات الرقمية التابعة لها بعد العرض التلفزيوني مباشرة، بجودة عالية تلبي توقعات الجمهور الواسع.

أبطال وصناع العمل في الجزء السادس من المداح

مع العلم أن يتقمص حمادة هلال دور صابر المداح في الجزء السادس، إلى جانب نخبة من النجوم مثل هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ويسرا اللوزي.

ويذكر أن العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعد بتطورات درامية مثيرة ونهاية حاسمة في رحلة البطل.