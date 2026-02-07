محكمة المنيا تصدر حكم بالسجن 3 سنوات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:29 مساءً - أصدرت محكمة جنايات العدوة في محافظة المنيا، قرار عاجل منذ قليل، بأن يتم معاقبة التيك توكر المعروف باسم خالد الرسام، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، جاء ذلك على خلفية اتهامه في قضية حيازة مواد مخدرة، وسلاح بدون ترخيص، وبعض من القضايا الأخرى التي تتعلق بغسيل الأموال.

حبس التيك توكر خالد الرسام

أصدرت المحكمة صباح اليوم قرار بأن يتم حبس التيك توكر خالد الرسام، والمقيم في قرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغ في محافظة المنيا، وجاء ذلك الحكم بعد إثبات تورطه في القضايا الموجه إليه، وفقًا للتحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية.

تفاصيل واقعة القبض على المتهم

في وقت سابق، فقد أكدت الأجهزة الأمنية إن المذكور قد قام بأنشطة غير مشروعة، وكذلك فقد استغل مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق أرباح مالية، وكذلك فقد تم إلقاء القبض على المتهم، وتم ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بحوزته، وبمواجهته أقر بحيازتهم.

محكمة الجنايات تصدر حكمها ضد خالد الرسام

يذكر إن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق فور الانتهاء من التحقيقات، بأن يتم إحالة خالد الرسام إلى محكمة الجنايات، وقد أصدرت حكمها بعد سماع المرافعات، ومعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل.