علي المفتوحة.. اطّلع على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:29 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونظيره رين، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

باريس سان جيرمان يسعى لتعزيز صدارة الدوري في مباراة اليوم

يخوض باريس سان جيرمان تحديًا هامًا عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على رين على ملعب "روازون بارك". ويسعى الفريق الباريسي تحت قيادة مدربه لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي والعودة بالنقاط الثلاث قبل موقعه المرتقبة أمام موناكو يوم الثلاثاء القادم في ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

غيابات باريس سان جيرمان ضد رين

يدخل "بي إس جي" اللقاء وسط غيابات مؤثرة في صفوفه بسبب الإصابات، حيث يفتقد خدمات الثلاثي فابيان رويز، سيني مايولو، وكوينتين ندجانتاو.

ومع ذلك، يطمح الفريق لتكرار تفوقه الكاسح في مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه بخماسية نظيفة.

في المقابل، يطمح فريق رين، صاحب المركز السادس، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة المتصدر وتحسين وضعه في جدول الترتيب، واضعاً نصب عينيه الخروج بنتيجة إيجابية أمام جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في المنطقة، وتم تخصيص قناة beIN Sports 1 HD لنقل أحداث المباراة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN Connect للمشتركين، أو عبر تطبيق TOD للبث الرقمي التابع لشبكة بي إن سبورتس.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ورين

يتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.