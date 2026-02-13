اتفرج ببلاش علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:29 مساءً - يخرج العملاق الإيطالي ميلان لمواجهة صعبة خارج قواعده أمام بيزا على ملعب "روميو أنكونيتاني"، ويسعى الروسونيري لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع إنتر المتصدر، حيث يحتل ميلان حالياً المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 23 مباراة.

ويدخل ميلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على بولونيا بثلاثية نظيفة، معتمداً على تألق نجومه مثل كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو اللذين يتواجدان ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، يمر فريق بيزا بوضعية حرجة، حيث يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة. ويطمح الفريق المضيف لاستغلال ملعبه لتحقيق نتيجة مفاجئة تعزز آماله في الهروب من شبح الهبوط، مستنداً إلى تعادله المثير مع ميلان بنتيجة (2-2) في مباراة الذهاب أكتوبر الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي

تُنقل مباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية حصرياً عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وتم تخصيص تطبيق STARZPLAY لنقل أحداث المباراة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ميلان وبيزا

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق ستارز بلاي (Starzplay)، كما تتوفر الخدمة أيضاً لعملاء باقات معينة عبر تطبيق stc tv.

معلق مباراة ميلان وبيزا

أسندت الجهات الناقلة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة للمعلق فيصل الهندي عبر تطبيق STARZPLAY و stc tv.

موعد مباراة ميلان ضد بيزا اليوم

09:45 مساءً: بتوقيت القاهرة.

10:45 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، عمان، وبغداد.

11:45 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.