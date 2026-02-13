مجانا وبدون تقطيع.. القنوات الناقلة المجانية لمباراة تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:29 مساءً - يحل فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على هال سيتي في ملعب "إم كي إم"، ويسعى "البلوز" بقيادة مدربهم ليام روزينيور، إلى بلوغ المرحلة التالية وتفادي سيناريو الإقصاء المبكر الذي تعرض له الفريق الموسم الماضي.

ويدخل تشيلسي اللقاء برغبة في التعويض بعد تعادله الأخير في الدوري، مستنداً إلى تاريخ قوي أمام "النمور"، حيث حقق 8 انتصارات متتالية عليهم في مختلف المسابقات. في المقابل، يطمح فريق هال سيتي لمنافس في دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة كبرى وإسقاط ضيفه اللندني.

موعد مباراة تشيلسي ضد هال سيتي

09:45 مساءً: بتوقيت القاهرة، القدس، والخرطوم.

10:45 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، عمان، وبغداد.

11:45 مساءً: بتوقيت دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وهال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُنقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وقد تم تخصيصbeIN Sports HD 3، و beIN Sports HD 2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي وهال سيتي

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN Connect للمشتركين، أو عبر تطبيق TOD للبث الرقمي التابع للشبكة.

معلق مباراة تشيلسي وهال سيتي

يتولى المعلق جواد بدة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports.