إعلان رسمي من العيار الثقيل.. السويحلي الليبي يتعاقد مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:22 مساءً - أعلن نادي "السويحلي" الليبي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي التونسي نادر الغندري، قادمًا من صفوف أخمات غروزني المنافس في الدوري الروسي الممتاز، في صفقة وُصفت بأنها من أبرز تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

صفقات نادي السويحلي الشتوية الجديدة

شهدت فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الليبي للمحترفين، التي انطلقت في 17 يناير الماضي واختُتمت أمس الجمعة، نشاطًا لافتًا من أندية دوري الأضواء، التي سارعت إلى دعم قوائمها بعناصر جديدة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الإنفاق على الصفقات.

ويشارك في منافسات الدوري الممتاز لموسم 2026 نحو 35 فريقًا، تم توزيعهم على أربع مجموعات، ثلاث منها تضم 9 أندية، بينما تضم الرابعة 8 فرق، ومن المقرر أن تُقام مرحلة "ثانية" يتأهل إليها 12 فريقًا تُقسم إلى مجموعتين، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية التي تشهد تنافس 6 أندية على اللقب وبطاقات التأهل إلى البطولات القارية.

تعاقد نادي السويحلي مع نادر الغندري

أجزم نادي "السويحلي" أن نادر الغندري، البالغ من العمر 30 عامًا، وقع عقدًا يمتد لموسم ونصف، ليخوض أول تجربة له في الملاعب الليبية، بعد مسيرة احترافية تنقل خلالها بين تونس وأوروبا والإمارات.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن مراسم التوقيع جرت بمقره عقب اجتياز اللاعب الفحوص الطبية بنجاح، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر ذات خبرة قادرة على تلبية طموحات الجماهير والمنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

مسيرة نادر الغندري الكروية

يمتلك نادر الغندري سجلًا دوليًا مع منتخب تونس، إذ شارك في 20 مباراة بقميص "نسور قرطاج"، وكان ضمن قائمة المنتخب في نهائيات كأس العالم كأس العالم قطر 2022، كما شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وخلال مسيرته الاحترافية، دافع الغندري عن ألوان أندية عدة، من بينها النادي الإفريقي في تونس، و"عجمان" في الإمارات، إضافة إلى تجارب أوروبية مع أفينيون الفرنسي، و"ويسترلو" و"أنتويرب" في بلجيكا، و"سلافيا صوفيا" في بلغاريا.