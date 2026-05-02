بشرى تكشف أسرار زيجاتها الثلاث: اختياراتي العاطفية كانت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 05:17 مساءً - صرحت مؤخرًا الفنانة المصرية بشرى عن بعض جوانب حياتها الشخصية التي تثير تساؤل معجبيها خاصةً تجربتها مع الزواج ثلاث مرات، مؤكدًا أنها لم تكن موفقة في هذه العلاقات لكنها تحرص دائمًا على الاحترام والود المتبادل مع جميع أزواجها.

تصريحات نارية من بشرى عن زواجها

أوضحت الفنانة خلال تصريحات تلفزيونية أن انتهاء الزواج لا يعني بالضرورة نهاية الاحترام بين الزوجين وتقدير الطرفين، وقالت أنها لم تكن موفقة جميع زيجاتها السابقة ولكنها لازالت حتى الآن على علاقة طيبة مع أزواجها السابقين وعائلاتهم.

كما أشارت بشرى أن فشل العلاقات الزوجية ليس دليلًا على الفشل الإنساني مؤكدةً أن تعثر ههذ العلاقة لا يعني فقدان الإنسان لقيمته أو احترامه للطرف الأخر مضيفةً إلى أن الحياة في جوهرها قائمة على الحب والود.

أضافت أن تجاربها الحياتيه منحتها مرونة عالية لمواجهة التحديات وأنها ممتنه لكل محطات حياتها بما في ذلك الزواج والانفصال، وسخرت بشرى من قرارتها العاطفية السابقة قائلة" اختياراتي مدمرة حياتي" مؤكدة أن الأمومة أعادت ترتيب أولوياتها فأصبح أطفالها أولًا وقبل اي خطوة.

أزواج الفنانة المصرية بشرى

خاضت بشرى تجربة الزواج ثلاث مرات ولكن لم تنجح أيًا منهم، إذ مرت بتجربتين زواج سابقتين قبل أن تعلن انفصالها الأخير عن زوجها الثالث.

كانت الزيجة الأولى للفنانة عام 2010 من رجل الأعمال السوري عمر رسلان وأنجبت منه طفلين قبل الإنفصال.

بينما كانت الزيجة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال المصري سالم هيكل ودام زواجهما ثلاث سنوات وانتهي بالانفصال مؤكدة على أن صداقتهم انتصرت على الزواج.

يعد رجل الأعمال خالد حميدة الزوج الأخير في حياة الفنانة بشرى وقد سبقت الزيجة علاقة صداقة قوة تطورت إلى زواج مند عام على الرغم من فارق العمر بينهم.