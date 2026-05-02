موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا.. كم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 05:17 مساءً - يترقب الشارع المصري الإعلان الرسمي عن موعد عيد الأضحى المبارك 2026، المعروف شعبيًا بـ "العيد الكبير"، إلى جانب تحديد يوم وقفة عرفات، نظرًا لأهمية هذه المناسبة التي تُعد من أبرز وأطول الإجازات الرسمية خلال العام، وتحظى باهتمام واسع من العاملين والطلاب في مختلف القطاعات.

التقديرات الفلكية لموعد وقفة عرفات 2026

وفقًا للحسابات الفلكية المبنية على دورة القمر وتحديد غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، تشير التوقعات إلى أن يوم عرفة سيوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، ويعد هذا اليوم من أعظم أيام العام لدى المسلمين، لما يحمله من مكانة دينية كبيرة، حيث يُستحب فيه الصيام لما له من أجر عظيم وتكفير للذنوب.

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر فلكيًا

بحسب نفس التقديرات الفلكية، فمن المنتظر أن يكون الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي هذا اليوم يؤدي المسلمون صلاة العيد في الساحات والمساجد، ويبدؤون في شعائر ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، في أجواء يسودها التكافل والفرحة.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

مع اقتراب حلول المناسبة، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة مدة إجازة العيد، والتي تُعد الأطول ضمن قائمة العطلات الرسمية السنوية، ووفقًا للمؤشرات الأولية المستندة إلى أجندة الإجازات الحكومية، فمن المتوقع أن تمتد عطلة عيد الأضحى على مدار عدة أيام متتالية.

عدد أيام إجازة العيد الكبير 2026

تشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الأضحى في مصر لعام 2026، ستأتي على النحو التالي: