ماذا قالت ميلانيا لترامب بعد رقصه؟.. الرئيس الأمريكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 05:17 مساءً - كشف دونالد ترامب عن تفاصيل طريفة تتعلق بموقف زوجته من رقصته الشهيرة التي يؤديها بعد انتهاء خطاباته الجماهيرية على أنغام أغنية Y.M.C.A، مؤكدًا أن ميلانيا لا تُفضل هذا التصرف، لكنه مستمر فيه بسبب تفاعل الجمهور معه.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه أمام أنصاره، حيث تناول الأمر بأسلوب ساخر، ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن رقصته أصبحت من المشاهد المتكررة في نهاية تجمعاته الانتخابية.

ترامب: ميلانيا تعتبر رقصي بعد الخطابات تصرفًا غير رئاسي

وقال ترامب إن زوجته ترى أن الرقص بعد الخطابات لا يتناسب مع صورة الرئيس الأمريكي، موضحًا أنها توجه له نصيحة متكررة قائلة: "عزيزي، من فضلك لا ترقص".

وأضاف أن ميلانيا تنظر إلى المسألة من زاوية البروتوكول والمظهر الرسمي، مشيرًا إلى أنها تتمتع بذوق رفيع وأناقة كبيرة، وهو ما يجعلها ترى أن هذه الرقصة لا تليق بالمناسبات السياسية الرسمية.

ترامب يرد على انتقاد ميلانيا بالحديث عن استطلاعات الرأي

ورغم ملاحظات زوجته، أكد ترامب أنه لا ينوي التوقف عن هذه الرقصة التي أصبحت مرتبطة بظهوره الجماهيري، لافتًا إلى أن الجمهور يتفاعل معها بحماس كبير.

وأوضح أن رده على ميلانيا يكون بالإشارة إلى تقدمه في استطلاعات الرأي، حيث قال إنه يتصدر بفارق 20 نقطة، معتبرًا أن هذا النجاح الشعبي يمنحه سببًا للاستمرار.

رقصة ترامب على أغنية Y.M.C.A تواصل إثارة الجدل

وخلال السنوات الماضية، أصبحت رقصة ترامب على أنغام "Y.M.C.A" جزءًا ثابتًا من نهاية خطاباته، وينتظرها أنصاره في كل تجمع انتخابي، بينما يعتبرها منتقدوه خروجًا عن التقاليد السياسية المعتادة.

ورغم الجدل المستمر، يواصل ترامب التمسك بأسلوبه الخاص في التواصل مع الجماهير، مستفيدًا من أي لحظة تلفت الأنظار وتُبقيه في صدارة المشهد الإعلامي.