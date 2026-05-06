أول تعليق من نجل فضل شاكر على براءة والده عبر المطرب الشاب محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر عن سعادته بعد صدور أول حكم براءة لوالده.وكتب محمد فضل شاكر إقرأ المزيد

عبر المطرب الشاب محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر عن سعادته بعد صدور أول حكم براءة لوالده.

وكتب محمد فضل شاكر في أول تعليق له على الحكم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram: "الحمد لله رب العالمين صدر حكم براءة والدي فضل شاكر بأول ملف، نحنا على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، الفرج قريب بإذن الله".

وقضت محكمة الجنايات في بيروت ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل.

وجاء القرار لعدم ثبوت الأدلة القانونية عليه في الواقعة التي تعود لعام 2013، مع إطلاق سراحه ما لم يكون موقوفا في قضية أخرى.

ومن المقرر أن يمثل الفنان فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت، خلال هذا الشهر، للاستماع إلى مزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام، ودفوعات الفريق القانوني عنه.

وتنظر المحكمة في أربع دعاوى ضد فضل شاكر، تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، إلى جانب حيازة أسلحة غير مرخصة، والمس بسلطة الدولة وهيبتها.

وكان الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في أكتوبر 2025. وفي أغسطس الماضي، كشف محمد شاكر، ابن فضل شاكر، أن والده يعتزم تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، قائلا: "لازم يكون الوقت مناسب، والوضع يسمح".وأكد محمد شاكر على براءة والده من كل التهم التي نسبت له، مشيرا إلى أن "البراءة حقه، ولازم ياخده بعد 13 سنة من العذاب والظلم"، معربا عن ثقته في القضاء اللبناني.يشار إلى أن فضل شاكر عاد لجمهوره وطرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية منها أغنية "كيفك ع فراقي" بمشاركة ابنه محمد.